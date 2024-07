Do interior da Bahia, Manuzinha Vaqueira estreia no palco do Canta Comigo Teen A jovem de 14 anos, vai soltar a voz com o sucesso “Medo Bobo”, da dupla Maiara & Maraísa

Novidades|Do R7 11/07/2024 - 17h21 (Atualizado em 11/07/2024 - 17h33 ) ‌



