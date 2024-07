Dois jovens talentos de Guarulhos e outro de São Bernardo do Campo (SP) soltam a voz no Canta Comigo Teen Lucas, Leticia e Biel representam a região metropolitana do estado de SP no segundo episódio do reality musical neste domingo (14)

‌



A+

A-

Lucas Oliveira (á esquerda), Biel Cano (ao centro) e Letícia Brugger (à direita) estão presentes no segundo episódio de Canta Comigo Teen Divulgação/RECORD

Três jovens talentos vão representar a região metropolitana de São Paulo no segundo episódio do Canta Comigo Teen, que vai ao ar neste domingo (14). Dois deles são da cidade de Guarulhos: Lucas e Leticia, e o terceiro concorrente mora em São Bernardo do Campo.

Lucas Oliveira tem 16 anos e vai fazer de tudo para impressionar o painel de 100 jurados com a música Reconvexo, de Maria Bethânia. Aos 7 anos, começou a fazer canto coral, mas aprendeu as técnicas quando criaram um grupo de vocal infantil na igreja. Participou de uma competição do SESI, onde ganhou prêmio de Revelação das mãos do cantor Victor Kley. Foi depois disso que perdeu a vergonha dos palcos. Tem uma banda na escola e faz diversos eventos. Além disso, já faz curso técnico de administração.

Outro destaque da região é a Leticia Brugger. Com apenas 13 anos, ela vai mostrar toda a sua desenvoltura no palco com o sucesso da Banda Calypso, A Lua me Traiu. Desde os 3 anos, ela decidiu por conta própria que queria fazer ballet. Inspirada pelos filmes da Disney, adorava cantar as músicas das princesas. Durante a pandemia, Letícia decidiu fazer aulas de canto. Além disso, participou de um grupo infantil de apresentadores de TV, onde cantava, dançava e apresentava programas focados na nostalgia dos anos 1990.

Da cidade de São Bernardo do Campo, também na região metropolitana do estado de São Paulo, vem o candidato Biel Cano, de 11 anos. Ele vai soltar a voz na música Girassol, de Priscilla e Whindersson Nunes. Biel pertence a uma família musical, com mãe e tia cantoras. Elas brincam que ele começou a cantar aos 11 meses. Como nasceu com uma doença crônica que o impede de correr e ter atividades normais de criança, ele se dedicou à música. Mesmo no hospital, com 5 anos de idade, Biel só queria cantar pelos corredores. Seu processo de cura durou 3 anos, mas hoje vive como uma criança normal. Depois de receber uma homenagem no palco de uma peça de teatro, ficou apaixonado por teatro musical. É bem conhecido na escola, pedem até autógrafo. É apaixonado pelo grupo Fat Family. Seu maior sonho é que as pessoas saibam que existe cura, já que ele é a prova disso.

Publicidade

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Publicidade

Confira os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5:

Publicidade 1 / 101 ‌



‌



‌



‌



‌

Os candidatos idolatram e o público ama: conheça cada um dos jurados do Canta Comigo Teen 5!

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar neste domingo (14), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.