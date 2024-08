Dreicon e Igor Godoi brilham em mashup com músicas de Linkin Park e de The Calling Os jurados do Canta Comigo Teen encantaram os seguidores com vozeirão e talento Novidades|Do R7 29/08/2024 - 12h10 (Atualizado em 29/08/2024 - 12h10 ) ‌



Os fãs já fizeram os pedidos para novos covers Reprodução/Instagram

Dreicon compartilha vídeos cantando sucessos nas redes sociais semanalmente. Desta vez, Igor Godoi acompanhou o amigo em um mashup com clássicos dos anos 2000. Os jurados do Canta Comigo Teen capricharam na voz e na interpretação.

Eles cantaram Iris, de Goo Goo Dolls, Wherever You Will Go, de The Calling, Crawling, do Linkin Park, e Fast Car, de Tracy Chapman. Para arrematar, combinaram até as jaquetas jeans.

A jurada Júlia Rezende elogiou os amigos: “Linduxos e talentosos”. Um fã já deixou pedido para o próximo vídeo: “Tem que fazer uma com Can’t Stop Lovin’ You, do Van Halen!”

Assista:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

