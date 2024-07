Dreicon se diverte em trend musical com Dudu Nicastro nas redes sociais O jurado do Canta Comigo Teen chamou o amigo para o quadro ‘Quem parar de cantar, perde’ Novidades|Do R7 23/07/2024 - 17h05 (Atualizado em 23/07/2024 - 17h05 ) ‌



Os cantores soltaram a voz com hits na internet Reprodução/Instagram

Dreicon sempre presenteia os fãs com covers e trends musicais nas redes sociais. Dessa vez, o jurado do Canta Comigo Teen publicou um vídeo divertido com o amigo Dudu Nicastro, participante da terceira temporada do reality. O quadro “Quem parar de cantar, perde” animou os seguidores.

Eles cantaram uma sequência de hits: Nosso Primeiro Beijo, Arcade, O Sol, Sucker e Assalto Perigoso. Nos comentários, choveram elogios: “Vocês são feras! Desafio difícil e muito divertido de se ver”, disse um internauta. Outra escreveu: “Que dupla!”

Além de amigos, Dreicon e Dudu são muito parecidos. A jurada Julia Rezende comentou: “Sou fã demais dos gêmeos!”

Confira a postagem:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

