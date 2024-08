Elisa Gatti, a ‘Mãe Musical’, divulga canção para cantar enquanto se diverte com as crianças A jurada do Canta Comigo Teen publica vídeos com músicas interativas nas redes sociais Novidades|Do R7 28/08/2024 - 12h05 (Atualizado em 28/08/2024 - 12h05 ) ‌



A artista faz muito sucesso com as crianças na internet Reprodução/Instagram

Com composições que ajudam a educar, informar e divertir as crianças, Eliza Gatti, conhecida como ‘Mãe Musical’ na internet, faz sucesso encantando os pequenos na internet. Recentemente, a jurada do Canta Comigo Teen publicou um vídeo com a filha Chiara cantando O Pé É Um Microfone.

Elisa escreveu: “Uma das primeiras músicas que fiz por aqui. Agora, além de me filmar, ela ainda faz efeitos com a boca no tempo certinho. Façam com as crianças! Elas amam!”

A canção ensina os nomes dos dedos, enquanto interage com as crianças de forma divertida. Vale a pena assistir aos vários vídeos da artista nas redes sociais, que vão desde temas do cotidiano, como hora do banho e desfralde, até assuntos mais sensíveis, como o luto.

Além das canções, Elisa também tem dois livros: Carinho não pode ser segredo, obra que aborda com sensibilidade o tema delicado do assédio e abuso infantil. E Casa da mamãe, casa do papai’, que ajuda a falar de separação com os filhos de forma acolhedora e informativa.

Confira o post :

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

