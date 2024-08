Emoção do início ao fim! Confira spoilers do sexto episódio do Canta Comigo Teen Com a presença de Sula Miranda no painel de especialistas, os candidatos vão encantar com grandes clássicos da música neste domingo (11) Novidades|Do R7 11/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2024 - 02h00 ) ‌



o programa vai ao ar a partir das 18 horas, na tela da RECORD Edu Moraes/RECORD

A cada episódio, o Canta Comigo Teen surpreende mais o público! Neste domingo (11), o programa vai estar recheado de emoções, desde as apresentações e histórias de vida dos candidatos, até um super Duelo de Jurados, ou melhor, de titãs. Para abrilhantar o painel de especialistas, Sula Miranda vai encarar a missão de cantar junto com os participantes, ela é a convidada especial do episódio. Quer mais spoilers? Bora lá!

Prepare seu lencinho, pois os jovens talentos vão te impressionar com performances impecáveis! Alguns dos sucessos que vão passar pelo reality são: Rock You Like a Hurricane, dos Scorpions; I’d Rather Go Blind, de Etta James; Nuvem de Lágrimas, da Roberta Miranda; Esqueça-me Se For Capaz, de Maiara e Maraísa & Marília Mendonça; e Carinhoso, de Pixinguinha.

E a playlist não para por aí, teremos um super Duelo de Jurados, daqueles que fazem o coração disparar! O público poderá votar no seu especialista favorito na enquete do R7.com. O vencedor do embate leva o troféu!

Sula Miranda vai assistir às apresentações de camarote, bem no meio do nosso painel estrelado! A ‘rainha dos caminhoneiros’ tem uma carreira repleta de sucessos, vendeu milhares de cópias de seus discos e possui uma legião de fãs. Ela vai matar as saudades do programa, afinal, já participou como jurada da primeira temporada do Canta Comigo. Podemos dizer que estará em casa!

Para completar os spoilers, aí vai a lista de candidatos do sexto episódio: Alexya Cardoso, Gabi Ming, Laura Luise, Maria Fernanda, Mary Ribeiro, Miguel Tozetti, Murilo Araújo, Ranon Fernandes, Raphael Souza e Vitória Cardoso.

Veja a chamada:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

