Empolgação! Lorena Alexandre entra na trend de ‘São Amores’ com a banda A jurada do Canta Comigo Teen aderiu ao viral de Pabllo Vittar nas redes sociais Novidades|Do R7 02/08/2024 - 19h07 (Atualizado em 02/08/2024 - 19h07 ) ‌



A artista divertiu os seguidores com o vídeo animado Antonio Chahestian/RECORD

Lorena Alexandre colocou os meninos de sua equipe para dançarem! A jurada do Canta Comigo Teen gravou um vídeo da trend de Pabllo Vittar ao som do hit São Amores. O resultado foi diversão e muita bagunça. Veja!

A cantora escreveu: “A empolgação da minha banda é algo surreal! Eles gravam por livre e espontânea pressão!”

Os fãs caíram na gargalhada com a performance dos rapazes: “Lindos! Os meninos arrasam na coreografia. Morrendo de rir aqui do Igor”, disse uma seguidora sobre o sanfoneiro do grupo. Outro internauta notou um detalhe: “Sensacional, um no ritmo e o outro perdido!”

Confira :

