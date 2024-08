Especialistas do Canta Comigo Teen embalam o painel ao som de ‘Falta Você’, do Thiaguinho O Desafio dos Jurados presenteou o público com um pagodinho romântico neste domingo (25) Novidades|Do R7 25/08/2024 - 18h37 (Atualizado em 25/08/2024 - 18h37 ) ‌



O painel interpretou a canção com muita emoção Reprodução/PlayPlus

Os especialistas do Canta Comigo Teen homenagearam Thiaguinho no episódio deste domingo (25). O sucesso Falta Você foi sorteado para o Desafio dos Jurados e o painel arrebentou na performance. O pagode ecoou no programa!

Thiaguinho lançou a canção em 2021 e foi sucesso certeiro! Para se ter uma ideia do bom resultado, a música já alcançou quase 100 milhões de views só no YouTube. Vai dizer que nunca ouviu o refrão, ‘falta de tudo, não sei de nada, é só trabalho, volto para casa e não tem você, falta você’?

Para o espetáculo do painel, coube a André Marinho dar o pontapé inicial, seguido por Grazi Medori, Cinthia Cruz, Lily Nobre, Vitor Federado e Júlia Sanchez. Durante a música, as luzes do paredão se acenderam, formando um coração!

Assista ao show:

"Falta de tudo, não sei de nada. É só trabalho, volto pra casa, não tem você, falta você..." 🕺🏻



O #DesafioDosJurados trouxe muita emoção para o palco do #CantaComigoTeen ✨ A música da vez foi "Falta você", sucesso do #Thiaguinho 💞 pic.twitter.com/VLehHrSQ4z — Canta Comigo (@CantaComigoRec) August 25, 2024

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

