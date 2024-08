Especialistas embalam o painel com ‘Cilada’, clássico do Molejo O Desafio dos Jurados do Canta Comigo Teen foi super animado neste domingo (11) Novidades|Do R7 11/08/2024 - 18h29 (Atualizado em 11/08/2024 - 18h29 ) ‌



O painel se jogou no hit, você curtiu o show? Edu Moraes/RECORD

O pagode invadiu o painel do Canta Comigo Teen neste domingo (11)! O Desafio dos Jurados foi ao som de Cilada, do Molejo. Todos os especialistas se jogaram no passinho com a música animada!

Conhecido como ‘Molejão’ pelos fãs, o grupo carioca foi formado em 1988 por Anderson Leonardo, Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera. Eles fizeram um sucesso incrível na década de 1990, com grandes hits como Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura e Cilada, música escolhida para a homenagem no reality.

Há quatro meses, Anderson Leonardo faleceu em decorrência de um câncer raro na virilha. André Marinho, jurado do painel, fez uma homenagem emocionante para o amigo, que foi padrinho de seu casamento com Drika.

Neste domingo, coube a Ricardo Hora puxar o coro, seguido por Júnior Vox, Charlie Diéf, Saimon Bola e Guga Nandes. Por fim, todo o painel cantou junto!

Assista à performance:

O #DesafioDosJurados deste domingo (11) trouxe muito pagode e animação para o palco do #CantaComigoTeen ✨ A música da vez foi "Cilada", do grupo #Molejo 💃🏻🕺🏻 pic.twitter.com/HOMsE483aU — Canta Comigo (@CantaComigoRec) August 11, 2024

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

