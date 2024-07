Especialistas tietam Flávio Venturini nos bastidores do Canta Comigo Teen O artista recebeu muito carinho dos jurados na participação especial do reality Novidades|Do R7 21/07/2024 - 19h49 (Atualizado em 21/07/2024 - 19h49 ) ‌



Os jurados registraram todos os momentos do cantor no programa Reprodução/Instagram

Os jurados do Canta Comigo Teen foram à loucura com a presença de Flávio Venturini no painel! O cantor é uma lenda da música brasileira, e claro, todos quiseram registrar o momento especial para guardar de recordação. Ele posou para muitos flashes e foi super tietado. Confira!

Grazi Medori publicou a foto nas redes sociais e escreveu: “Temos no painel um dos maiores compositores do país, grande referência para todos nós! Visitei a obra do Flávio quando fiz o disco em homenagem ao Clube da Esquina, encontrá-lo foi uma realização!”

Veja:

Assim como Grazi, Robson Moura reforçou a honra de ter Flávio no painel, o convidado ficou ao lado dele no paredão do reality! Robson também publicou sua selfie com o artista: “Olha o prazer que vou ter neste programa! Flávio Venturini! Demais!”

Confira:

Várias juradas publicaram seu “momento fã” com o cantor: Anna Maz, Angélica Sansone, Carla Cristina, Cintia Camilly, Paloma Marques e Isabella Gaspary compartilharam fotos com o ídolo.

Olha só:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

