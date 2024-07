Flavinha encanta os seguidores com medley de Cyndi Lauper e Whitney Houston A jurada do Canta Comigo Teen publicou o vídeo soltando a voz nas redes sociais Novidades|Do R7 30/07/2024 - 17h44 (Atualizado em 30/07/2024 - 17h44 ) ‌



Os fãs da cantora amam os covers de divas pop Edu Moraes/RECORD

Após brilhar no Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen, Flavinha presenteou os fãs com um vídeo soltando o vozeirão! A artista interpretou Cyndi Lauper e Whitney Houston com sua banda. Os internautas adoraram a desenvoltura da jurada.

Flavinha cantou um medley de Girls Just Want To Have Fun e I Wanna Dance with Somebody. Ela estava acompanhada do guitarrista Diego Dee, do baixista Rafael Ribeiro, com Cloves de Paula na bateria e Sandro Soares no teclado.

Os especialistas do painel apareceram em peso para elogiar a amiga. Markinhos Moura comentou: “Maravilhosa, poderosa e luminosa! Cantando muito”. Isabela Gaspary, Negravat e Ana Preta também demonstraram carinho, com emojis e torcida.

Já os fãs, se emocionaram: “A minha favorita na sua voz”, disse um internauta. Outro escreveu: “Impecável e possui uma energia única!”

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

