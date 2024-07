Flávio Venturini é o jurado convidado do Canta Comigo Teen deste domingo (21) A música brasileira vai dominar o palco do reality musical com hits de Iza, Chrystian&Ralf, Alceu Valença, Ivete Sangalo e Sandy&Junior; não perca

Flavio Venturini é o jurado convidado do Canta Comigo Teen deste domingo (21) Edu Moraes/RECORD

Clássicos da música popular brasileira, incluindo sucessos do sertanejo e do axé, vão dominar o palco no terceiro episódio do Canta Comigo Teen neste domingo (21). Mais dez jovens talentos de várias partes do Brasil soltam a voz e se apresentam para um painel rigoroso composto por 100 jurados. Quem passar por essa classificatória, segue na competição rumo ao prêmio de R$ 200 mil.

Entre as canções escolhidas pelos candidatos para essa noite, estão: Sinônimos (Zé Ramalho); Alô (Chitãozinho &Xororó); Eu Acho Que Pirei (Sandy&Junior); It´s My Life (Bon Jovi); Anunciação (Alceu Valença); Porto Solidão (Jessé); Chora Peito (Chrystian&Ralf); Todo Azul do Mar (Flávio Venturini); Sorte Grande (Ivete Sangalo) e Fé (Iza).

O painel de jurados receberá como convidado especial o cantor, compositor e instrumentista Flávio Venturini. Mineiro, foi revelado no movimento Clube da Esquina nos anos 1970 e, depois, anos mais tarde, foi um dos fundadores da banda 14 Bis, que fez grande sucesso em todo o Brasil. Como compositor ou intérprete, é conhecido por grandes hits como Todo Azul do Mar, Espanhola (em parceria com Guarabyra), Besame, entre outros.

E ainda: Ticiane Pinheiro acompanha todos os bastidores do reality musical e entrevista os jovens talentos e seus respectivos familiares.

Lembrando que os pequenos cantores precisam empolgar o painel de 100 jurados para terem a possibilidade de avançar na disputa. Se qualquer um deles gostar da performance do candidato, pode se levantar e, da própria cabine, cantar com o competidor. Quanto mais técnicos em pé, mais pontos o participante consegue acumular. Quem chegar na final e vencer, leva para casa o prêmio de R$ 200 mil.

O programa ainda reserva mais um emocionante Desafio dos Jurados. A cada episódio, dois jurados do painel são sorteados para duelar no palco e quem decide quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.