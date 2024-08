Fofurômetro explodindo! Veja spoilers do sétimo episódio do Canta Comigo Teen A animação dos candidatos vai dominar o palco, com diversidade musical e talento de sobra Novidades|Do R7 18/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2024 - 02h00 ) ‌



O programa vai ao ar neste domingo (18), a partir das 18 horas, na tela da RECORD Edu Moraes/RECORD

Prepare-se para um episódio recheado de fofura e muito talento no Canta Comigo Teen, neste domingo (18)! Vão rolar apresentações emocionantes de vários estilos musicais, um Duelo de Jurados super animado, histórias de vida encantadoras e participação especial do rapper Thaíde no painel!

A playlist está carregada de sucessos! Entre as canções internacionais, vamos prestigiar Rock With You (Michael Jackson), Always Remember Us This Way (Lady Gaga), e Quand M´en Vo (Giacomo Puccini). As brasileiras também vão bombar com Majestade o Sabiá (Roberta Miranda), Chuva de Prata (Roupa Nova), Flor e o Beija Flor (Marília Mendonça e Henrique &Juliano), Caraca, Muleke! (Thiaguinho), Eu Sei de Cor (Marília Mendonça), Te Assumi Pro Brasil (Matheus & Kauan) e Eternamente (Gal Costa).

O público pode aguardar mais um Duelo de Jurados emocionante. Isabella Gaspary, Lorena Tucci, Rodrigo Teaser, Júlia Rezende, Graça Cunha e Ovelha já garantiram seus troféus, quem será o próximo vencedor? Não se esqueça de votar muito no seu favorito, a enquete abre no R7.com assim que o embate é anunciado.

Para a alegria dos fãs, o rapper Thaíde volta para o painel no sétimo episódio. Ele já foi jurado das versões Teen e adulto do reality, e é casado com Ana Preta, especialista do programa. Thaíde é um ícone do rap nacional!

Fechando os spoilers com chave de ouro, que tal descobrir os nomes dos participantes da sétima classificatória? Aí vai: Clara Alvarazi, Isa Toledo, Jota P, Kim Nicollas, Larissa Faria, Lorena Markx, Manu Martins, Maria Clara Ardigo, Mila Lima e Pedro Alberto.

Não perca!

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

