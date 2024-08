Gabi Ming: conheça a finalista que fez o painel inteiro do Canta Comigo Teen pular e sambar Ao som de ‘Coisinha do Pai’, ela encantou os 100 especialistas e garantiu vaga na final do reality Novidades|Do R7 12/08/2024 - 10h07 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h07 ) ‌



Ela encantou todos os jurados do painel! Edu Moraes/RECORD

Quem viu Gabi Ming entrando toda meiga no palco do Canta Comigo Teen, não imaginou os graves que ela soltaria! A jovem foi a primeira a se apresentar na sexta classificatória da temporada, se manteve na liderança do Top 3 na maior parte do programa, e quando precisou, encantou os 100 jurados do painel com vozeirão e samba no pé!

Gabi contou para Ticiane Pinheiro que seus pais usavam as músicas de Raul Seixas e Rita Lee para a acalmarem quando ela era bebê. Quando cresceu um pouco mais, ganhou teclado e ukulelê dos tios, e reparando no talento da menina, os pais resolveram matricular Gabi em aulas de música. Não é que deu certo? Hoje, aos 10 anos, ela solta a voz em qualquer lugar, dos teatros às praças de alimentação nos shoppings.

Ela também revelou que é super fã de Ovelha: “Sempre quis conhecê-lo, vai ser uma emoção muito grande”, disse. Para a sorte dela, se apresentou no mesmo dia em que o artista participou do Duelo dos Jurados.

A jovem apareceu no painel com visual fofo: vestido rosa, cropped de coração e botinhas com mini mochilas nas laterais! Ela falou: “Quando eu era novinha, minha mãe me colocou em uma aula de balé, mas ao invés de dançar, eu ficava cantando. Foi assim que ela percebeu que eu amava cantar. Estar aqui é um sonho realizado, espero que gostem da minha música! Canta Comigo?”

Publicidade

Ela deu um show ao som de Malandro, da Elza Soares! Sempre que o título da música aparecia na letra, ela soltava um grave maravilhoso que deixava os jurados eufóricos. A apresentação rendeu 98 pontos e a liderança do Top 3.

Depois da performance, Rodrigo Faro contou para Ovelha que ele era o ídolo de Gabi: “Graças a Deus, com 112 anos ainda tenho esse público comigo, maravilhoso. Eu cantei com você, minha boneca linda!”

Publicidade

Sula Miranda também comentou: “Que privilégio, é muito bom ver que música é herança, vai passando de geração em geração. Ela foi ‘malandra”, soltou, imitando o grave da jovem.

Gabi permaneceu em primeiro lugar no Top 3 até Ranon Fernandes chegar. O rapaz fez uma interpretação incrível de Carinhoso, do Pixinguinha, e recebeu 99 pontos. Então, a candidata precisou duelar com Murilo Araújo por uma vaga nas semifinais. Ela cantou Coisinha do Pai, da Beth Carvalho, e simplesmente levantou todo o painel do reality! Robson Moura pulou, todos sambaram e se divertiram com a música.

Publicidade

Com a reviravolta, Gabi foi direto para a final do reality!

Reveja a apresentação nota 100:





O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

