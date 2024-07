Gilliard dá dicas para os candidatos alcançarem nota 100 no Canta Comigo Teen O jurado, que conquistou uma legião de fãs ao longo da carreira, aconselhou os participantes a cantarem com o coração Novidades|Do R7 17/07/2024 - 12h45 (Atualizado em 17/07/2024 - 14h10 ) ‌



O programa vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas Reprodução/Instagram

Os jurados do Canta Comigo Teen sempre dão bons conselhos nas redes sociais do programa! Dessa vez, Gilliard separou as melhores dicas para que os futuros candidatos garantam nota máxima nas apresentações. Confira!

Ele disse: “Eu acho que é fundamental você cantar o que gosta, e colocar a frente de qualquer coisa o coração! ”

Gilliard também disse que recursos vocais e presença de palco são importantes, mas que o sentimento deve prevalecer na performance.

O público lotou os comentários: “Quem segue você, sabe o que é bom”, disse uma fã. Uma seguidora também comentou: “Grande cantor, experiente e sabe o que é música!”

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

