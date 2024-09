Grazi e Chico Medori lançam clipe de ‘Vem Me Namorar’ nesta quinta (5) A jurada do Canta Comigo Teen vai publicar o vídeo no canal do YouTube, às 10 horas Novidades|Do R7 04/09/2024 - 11h23 (Atualizado em 04/09/2024 - 11h23 ) ‌



'Vem Me Namorar' é a faixa que abre o álbum Reprodução/Instagram

Vem clipe novo por aí! Grazi e Chico Medori lançaram o álbum Forró de Pai pra Filha em maio. Nesta quinta, vão soltar o primeiro videoclipe do projeto, da canção Vem Me Namorar. Além de Grazi, outros jurados do painel do Canta Comigo Teen brilham nas cenas.

Grazi divulgou o projeto: “Nesse clipe, entramos dentro de um túnel do tempo, onde resgatamos os filmes antigos. Na tela projetada com as imagens há puro romance, paixão, paquera e isso tudo em torno de muita delicadeza!”

O público vai ser agraciado com a arte de pai e filha, além de prestigiar Yaya Pagh e Binho Ribeiro nas cenas.

Veja:

‌



O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

