Grazi Medori faz homenagem para Caçulinha: ‘Tenho saudade’ A jurada do Canta Comigo Teen publicou um vídeo com o músico nas redes sociais Novidades|Do R7 05/08/2024 - 13h24 (Atualizado em 05/08/2024 - 13h29 ) ‌



O artista era amigo de Chico Medori e teceu elogios para a cantora Reprodução/Instagram

O mundo da música amanheceu com uma notícia triste nesta segunda (5): Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, faleceu durante a madrugada. Ele se recuperava de um infarto aos 86 anos. Em homenagem ao músico, Grazi Medori, jurada do Canta Comigo Teen, publicou um vídeo com Chico Medori, Ronnie Von e o amigo.

Ela escreveu: “Eu tenho muita saudade desse programa. Do que já se foi. Eu tenho saudade. Aprendi com todos eles uma lição: ser humilde não é demonstrar fraqueza, é sinal de respeito e honestidade! Muito obrigada, Caçulinha! Um beijo no céu!”

No vídeo, Caçulinha tece elogios para a cantora: “Ela é muito musical, tem um ouvidinho maravilhoso. Afinada. Filho de peixe, peixinho é!”

Confira:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

