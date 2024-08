Gui Cruz compartilha realização de sonho da avó: ‘Vai voltar para Recife depois de 63 anos’ O jurado do Canta Comigo Teen está mostrando a viagem da matriarca da família nas redes sociais Novidades|Do R7 15/08/2024 - 12h56 (Atualizado em 15/08/2024 - 12h56 ) ‌



O especialista publicou história emocionante da família Reprodução/Instagram

Realizar nossos sonhos é uma dádiva, mas conseguir ajudar quem a gente ama a concretizar os seus, é ainda melhor! O jurado do Canta Comigo Teen, Gui Cruz, postou um vídeo nas redes sociais mostrando a viagem da avó de volta para seu estado natal, após décadas longe de casa.

“Há 63 anos ela saiu de Pernambuco e veio para São Paulo em busca de mais oportunidades, como milhões de nordestinos que fizeram o mesmo caminho em busca do sonho da cidade grande. Minha avó e meu avô são os grandes amores da minha vida, desde que me entendo por gente, ouço as histórias da Fazenda de Pombos, do forró do Seu João Inácio, das casas que minha avó trabalhou desde novinha”, explicou.

Finalmente, a família conseguiu realizar o desejo da matriarca, e viajaram para Recife (PE): “O meu maior sonho era viver esse momento que vamos viver agora. Principalmente depois de tudo que aconteceu com a gente nos últimos anos. Minha velinha é muito forte, merece demais! [...] Vai voltar para Recife depois de 63 anos!”

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

