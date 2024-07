Helleno canta ‘Sangue Latino’, de Secos & Molhados, e leva internautas à loucura Jurado do Canta Comigo Teen participou do show de Exther, finalista do Canta Comigo 6; vem conferir o que rolou!

Novidades|Do R7 20/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌