Hino! Robson Moura interpreta ‘Evidências’ e derrete os corações das fãs O jurado do Canta Comigo Teen se apresentou ao som do sucesso de Chitãozinho & Xororó Novidades|Do R7 03/09/2024 - 12h53 (Atualizado em 03/09/2024 - 12h53 ) ‌



Robson publicou o cover da música nas redes sociais Antonio Chahestian/RECORD

Clássico no karaokê e na memória afetiva dos brasileiros, Evidências, de Chitãozinho & Xororó, é praticamente o segundo hino nacional do país. O jurado do Canta Comigo Teen, Robson Moura, publicou um vídeo se apresentando com o sucesso e garantiu uma chuva de elogios nas redes sociais.

Ele interpretou a canção com muita emoção, e isso não passou despercebido pelas seguidoras: “Incrível! Até fechei os olhos, ficou linda na sua voz”, disse uma internauta. Outra concordou: “Barbaridade, foi a melhor versão que já ouvi. Totalmente demais, Robson!”

Evidências ganhou o coração do Brasil ao ser gravada pela dupla sertaneja em 1990, no álbum Cowboy do Asfalto. A música tem composição de José Augusto e Paulo Sérgio Valle, foi criada um ano antes do sucesso estrondoso.

Veja o show de Robson:

