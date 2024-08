Hit! Bea Duarte lança nova versão do sucesso ‘Mar’ nesta quinta (8) A jurada do Canta Comigo Teen anunciou o estilo MTG na música, uma ‘colagem’ de novas batidas e efeitos sonoros Novidades|Do R7 07/08/2024 - 12h27 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A canção original tem mais de cinco milhões de plays no Spotify Reprodução/Danielle Satiko

Ligada nas tendências de música, Bea Duarte vai lançar uma nova versão de Mar no estilo MTG. A jurada do Canta Comigo Teen escolheu um dos seus maiores sucessos para testar uma nova roupagem, aquele toque a mais! O hit estará disponível em todas as plataformas digitais nesta quinta (8).

Mar já conta com mais de 10 milhões de plays só no Spotify e YouTube. O sucesso foi interpretado e composto por Bea, e remixado pelo produtor BeatWill. A letra aborda questões psicológicas, e cita críticas sociais sobre meritocracia e desigualdade social.

A nova versão traz batidas e efeitos que lembram o funk, será pedida perfeita para a pista de dança! O estilo MTG está bombando no cenário musical, a abreviação de ‘montagem’ é a colagem de uma ou mais músicas, com novos ritmos e efeitos sonoros. Além do remix, Bea já prepara um álbum novinho para os fãs.

Enquanto aguarda o lançamento, que tal relembrar a música original?

Publicidade

Ouça:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Autenticidade! Veja os looks do quinto episódio do Canta Comigo Teen: