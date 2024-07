Hit de Ana Castela invade o Desafio dos Jurados do Canta Comigo Teen O painel se animou e soltou a voz com ‘As Menina da Pecuária’

Com certeza o público cantou junto com o painel! Reprodução/PlayPlus

É a boiadeira e os meninos da pecuária! A música de Ana Castela com a dupla Léo & Raphael está bombando até hoje nas plataformas digitais, nada mais justo que animar o público do Canta Comigo Teen com esse hit. O Desafio dos Jurados foi ao som de As Menina da Pecuária. Se liga!

A parceria foi lançada em 2021, mas fez tanto sucesso que é cantada até hoje por quem ama sertanejo! O refrão é chiclete: “As menina da pecuária é top, é top. Quando o berrante toca a mulherada no galope!”

Neste domingo (14), o painel também soltou a voz com o musicão. Paloma Marques deu o pontapé inicial, seguida por Rafa Rangel, Adriana Farias, Caju & Castanha, Charlie Diéf e Mari Belém. O painel cantou a uma só voz!

Confira:

A playlist do #CantaComigoTeen caprichou no #DesafioDosJurados deste domingo (14), e colocou o paredão para interpretar "As Menina da Pecuária", sucesso da #AnaCastela 💃 pic.twitter.com/5zNW5jQhC0 — Canta Comigo (@CantaComigoRec) July 14, 2024

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

