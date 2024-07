Hits e emoção! Descubra spoilers do Canta Comigo Teen deste domingo (28) O reality musical está recheado de surpresas, com convidado especial no júri e apresentações incríveis Novidades|Do R7 28/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2024 - 02h00 ) ‌



O programa vai ao ar a partir das 18 horas, na tela da RECORD Edu Moraes/RECORD

A quarta classificatória do Canta Comigo Teen promete! O programa deste domingo (28) conta com apresentações emocionantes, momentos divertidos, Duelo de Jurados de cair o queixo, painel soltando a voz, nota máxima e um convidado para lá de especial! Wanderley Cardoso, ídolo da Jovem Guarda, é o jurado especial do episódio.

Para esquentar, que tal uma playlist repleta de clássicos brasileiros? O palco vai receber sucessos de Ary Barroso, Anitta, Eduardo Costa, Luiza Possi, Marília Mendonça, Matheus & Kauan, Milton Nascimento, Raphaela Santos e Raul Seixas!

No painel, um jurado convidado vai embalar os corações dos românticos. Wanderley Cardoso vai fazer parte do paredão do reality. O “bom rapaz” é um ícone da Jovem Guarda e já vendeu cerca de 20 milhões de cópias dos seus mais de 80 discos. Alguma dúvida de que vai ter fã se emocionando com a presença dele no programa?

E se você amou os primeiros Duelos de Jurados, vai ficar maravilhado com o embate deste episódio. O público vai ajudar a escolher a melhor performance na enquete do R7.com. Fique ligado e vote muito!

Os 10 candidatos da quarta classificatória são: Ana da Mata, Belita, Bia Negreiros, Davi Queiroz, Duda Martin, Esthela Martins, Erick Lima, Jeff do Piseiro, Luan Matheus e Malu Brites.

Quer mais spoilers? Vai rolar nota máxima! Mas para saber quem vai direto para a final do reality, você precisa acompanhar o programa neste domingo (28). Não vai perder, hein?

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

