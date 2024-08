‘Hoje Eu Me Sinto Tão Bem’: Igor Godoi lança música e clipe nesta quarta (14) O jurado do Canta Comigo Teen preparou uma letra carregada de mensagens positivas e incentivos Novidades|Do R7 12/08/2024 - 14h40 (Atualizado em 12/08/2024 - 14h40 ) ‌



Em breve, a canção estará disponível em todas as plataformas de áudio Reprodução/Instagram

Vem sucesso por aí! Igor Godoi publicou um trecho do novo single, Hoje Eu Me Sinto Tão Bem, e anunciou lançamento da música e clipe para esta quarta (14). O jurado do Canta Comigo Teen deixou os fãs eufóricos com o projeto!

Igor contou que a canção tem produção e mixagem de Adriano Daga, e vai chegar já com o clipe, resultado do trabalho em parceria com Mateus Poersch e com a empresa Urbanature Filme & Arte. O making of foi produzido por Vini Vieira.

O cantor mostrou um pedacinho da música: “Enquanto eu viver sempre vou lembrar, que para ser feliz não dependo de ninguém”.

Nos comentários da postagem, os fãs estavam animados: “Ansiosa”, disse uma internauta. Outro seguidor escreveu: “Incrível como as músicas do Igor sempre retratam algum momento da minha vida!”

Confira um trecho:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

