Igor Godoi deixa os fãs em êxtase com cover de Guns N’ Roses O jurado do Canta Comigo Teen publicou nas redes sociais sua versão de ‘Patience’ Novidades|Do R7 24/07/2024 - 11h43 (Atualizado em 24/07/2024 - 11h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O cantor brilha nos vocais e encanta os seguidores Antonio Chahestian/RECORD

Mesmo com a agenda lotada de shows e gravações, Igor Godoi arruma um tempinho para agradar os fãs nas redes sociais. Os seguidores vibram quando o jurado do Canta Comigo Teen publica um cover novo, e enchem os comentários de novos pedidos!

O vídeo mais recente deixou os internautas em êxtase. Igor soltou a voz com Patience, da banda Guns N’ Roses. “Gente, que voz é essa? Perfeita”, comentou uma fã. A cantora Juliana Prata, que participou do Canta Comigo 6, fez um pedido especial: “Não esquece do Green Day!”

Recentemente, Igor lançou o clipe de Melhor Lugar, seu single novo. Vale a pena conferir o resultado.

Confira o cover:

Publicidade

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os candidatos que já avançaram de fase no Canta Comigo Teen 5: