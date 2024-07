Indaiatuba, Barretos e Itu marcam presença no terceiro episódio do Canta Comigo Teen Jovens talentos do interior de SP apostam em sucessos da música brasileira, como Zé Ramalho, Crystian&Ralf, Flávio Venturini e Iza para impressionar os jurados Novidades|Do R7 18/07/2024 - 18h02 (Atualizado em 18/07/2024 - 18h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Apresentado por Rodrigo Faro, o Canta Comigo Teen vai ao ar todos os domingos Edu Moraes/RECORD

O interior de São Paulo estará bem representado no terceiro episódio do Canta Comigo Teen neste domingo (21). Dos dez candidatos que se apresentarão no palco da atração, quatro deles moram em cidades do interior do Estado: uma jovem de Indaiatuba, outro de Barretos e mais duas participantes de Itu.

Carla Mota, de 14 anos, mora em Indaiatuba e vai interpretar no reality a canção Sinônimos, de Zé Ramalho. Desde os 7 anos, Carla descobriu seu amor pela música ao se inspirar em sua tia, que cantava na igreja. Ela começou a se apresentar em diversos lugares, como igrejas, pesqueiros e karaokês e, aos 12 anos, iniciou aulas de canto. Além disso, Carla também gosta de dançar hip-hop e break, postando suas performances nas redes sociais. Apesar de dedicada à música, Carla tem o sonho de se tornar advogada criminal, influenciada pela profissão de sua mãe.

O outro participante da noite, Pedro Ribeiro, apostará no clássico sertanejo Chora Peito, da dupla Chrystian&Ralf, para impressionar os 100 jurados. Pedro vem de Barretos, tem 12 anos, e cresceu em uma família musical. Os pais e as tias cantam na igreja, enquanto o avô tocava. Já participou de diversas competições musicais, ganhando duas delas. Os pais são rígidos em relação à música, então ele costuma ensaiar bastante com a família nos fins de semana. Se ganhar o prêmio, quer usar o dinheiro para gravar as composições de seu avô, que já tem glaucoma e não consegue escrever mais.

As outras duas competidoras da noite são da cidade de Itu, localizada a cerca de 100 Km da capital. Mariana Carvalho, de 14 anos, vai trazer para o Canta Comigo Teen o sucesso de Flávio Venturini, Todo Azul do Mar. Em 2019, quando a mãe procurou um professor de música para aprender a tocar violão, Mariana e sua irmã mais nova, Marina, começaram a se interessar pelas aulas. Mariana experimentou instrumentos musicais, mas logo descobriu que sua verdadeira paixão é o canto. Mariana sonha em ser médica, mas tem receio de não passar em um vestibular.

Publicidade

E Naemy Santos, da mesma cidade, tem 16 anos e promete entregar tudo com a performance de Fé, da cantora Iza. Desde pequena, ela mostrou interesse pela música, inspirada pela avó e tios, que cantavam na igreja. Participou de festivais e apresentações em escolas e shoppings, além de cantar com sua família em momentos especiais. Seu maior sonho é viver da música.

Sobre o formato

Publicidade

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Canta Comigo Teen 5 vai ao ar aos domingos, a partir das 18h.

Publicidade 1 / 101 ‌



‌



‌



‌



‌

Os candidatos idolatram e o público ama: conheça cada um dos jurados do Canta Comigo Teen 5!