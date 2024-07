Fãs rasgam elogios para Michael Jackson brasileiro: ‘Inspiração’

‌



Rosto conhecido no Canta Comigo Teen, Rodrigo Teaser é um dos jurados mais aclamados dessa edição RECORD/Antônio Chahestian

Para conseguir avaliar os nossos novos talentos da música, antes os jurados precisam provar que são bons no palco! E esse é o caso de Rodrigo Teaser, um dos mais queridos do Canta Comigo Teen. Em postagem nas suas mídias sociais, sobre os dois dias de show que teve, o cantor levou os fãs ao delírio.

Entre os elogios, os seguidores destacaram a trajetória inspiradora de Rodrigo. O “Michael Jackson Brasileiro” teve uma jornada cercada de críticas até atingir uma carreira próspera como músico. “Para quem dizia que você não daria certo, olha só”, indagou uma fã.

“Eu fico impressionado com a ousadia desse cara! Isso, sim, é profissionalismo, acreditar no que faz e ir sem medo. Inspiração”, completou outro.

Os elogios se tornaram internacionais, com Rodrigo recebendo todo o carinho de pessoas do Reino Unido e República Dominicana. “Seu talento é incrível! Um abraço do Reino Unido”, comentou um internauta. “Você precisa vir para a República Dominicana, tocar no ‘Sports Palace’”, concluiu outro.

Veja a postagem na íntegra:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

