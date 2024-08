Interior de São Paulo será representado no palco do Canta Comigo Teen neste domingo (4) Talentos da região vão interpretar músicas de Benito di Paula e Chrystian & Ralf; assista Novidades|Do R7 02/08/2024 - 14h22 (Atualizado em 02/08/2024 - 14h22 ) ‌



Cidades de Registro e Ibitinga serão representadas no palco do Canta Comigo Teen Antonio Chahestian/RECORD

Dois jovens talentos do interior de São Paulo estarão no Canta Comigo Teen deste domingo (4). Os candidatos vão representar as cidades de Registro e Ibitinga.

O primeiro é Gui Fortes, de 13 anos. Ele é de Registro e vai apostar na música Retalhos de Cetim, de Benito di Paula. Gui, começou no mundo da música ainda pequeno, influenciado pela mãe, Jeniffer, que é cantora e toca instrumentos. Aos 6 anos ele a ouviu cantar Olhos Coloridos, de Sandra de Sá, e se encantou pela música.

A segunda representante do interior de São Paulo, é Mari Viola, de 15 anos. Natural da cidade de Ibitinga, sua família sempre gostou de música sertaneja e por isso a menina pediu um violão para o pai. Mas ao ouvir o som da viola, ficou apaixonada e mudou de instrumento. Desde os 9 anos, ela toca viola e canta. Já participou de shows de vários artistas durante rodeios, como Rick e Renner e Michel Teló.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fique ligado para não perder nada do Canta Comigo Teen 5. O programa vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.