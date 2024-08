Isabella Gaspary canta música de Céline Dion na internet e é notada pela diva: ‘Surpreendente’ A jurada do Canta Comigo Teen soltou a voz com o clássico ‘It’s All Coming Back to Me Now’ Novidades|Do R7 06/08/2024 - 17h58 (Atualizado em 06/08/2024 - 17h58 ) ‌



Bella ficou eufórica com a interação Reprodução/Laura Gilli e Instagram

Isabella Gaspary realizou o sonho de todos os fãs, foi notada pela ídola! A jurada do Canta Comigo Teen publicou stories cantando a música It’s All Coming Back to Me Now, de Céline Dion, e pouco tempo depois, notou a interação. A diva canadense assistiu ao vídeo dela!

A jurada mostrou a ídola entre os amigos Reprodução/Instagram

Bella ama postar covers no feed das redes sociais, mas dessa vez, decidiu colocar um trecho do vídeo apenas nos stories. O post rendeu muitas visualizações, e por curiosidade, ela foi olhar quem tinha assistido: “De repente, Céline Dion visualizou seu story. Falei, não, é mentira. Juro!”

Ela mostrou print das visualizações e comentou: “A internet às vezes é surpreendente”. Com a repercussão, ela vai gravar uma nova versão do cover.

Já é cedo para os fãs sonharem com um feat?

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

