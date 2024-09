Isabella Gaspary deixa os seguidores com o coração quentinho ao som de ‘Goodness Of God’ A jurada do Canta Comigo Teen publicou o cover nas redes sociais e recebeu uma enxurrada de agradecimentos Novidades|Do R7 10/09/2024 - 15h46 (Atualizado em 10/09/2024 - 15h46 ) ‌



Bella ama publicar covers em suas redes sociais Reprodução/Instagram

Músicas com mensagens positivas podem fazer uma diferença enorme no dia de alguém! Pensando nisso, Isabella Gaspary soltou sua doce voz ao som de Goodness Of God, sucesso da cantora gospel Cece Winans. Ao invés de receber apenas elogios pela performance, a jurada do Canta Comigo Teen também ganhou diversos agradecimentos dos internautas, eles ficaram encantados com a letra da música.

A música fala sobre agradecimento e positividade. Isa cantou ao ar livre, só com voz e violão. “Estou tão emocionado de alegria, simplesmente lindo”, disse um fã. Uma seguidora comentou: “Que Princesa. Obrigada por isso! O mundo está tão pesado. Precisamos mais disso”.

Confira:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

