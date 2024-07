Isabella Gaspary vence o primeiro Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen A cantora conquistou o coração do público e garantiu 68% dos votos no R7.com

Alto contraste

A+

A-

Ela brilhou no primeiro embate da temporada! Antonio Chahestian/RECORD

Nós avisamos que a estreia do Canta Comigo Teen 5 seria surpreendente! Isabella Gaspary e Laura Carolinah arrasaram no palco do primeiro Duelo de Jurados da temporada e agitaram a votação no R7.com! Ao som do tema “Musical”, as especialistas soltaram a voz e foram ovacionadas pelos colegas do paredão. Com 68%, Bella levou a melhor!

O Duelo de Jurados foi uma novidade do Canta Comigo 6 e ganhou os corações dos fãs do reality! Foram nove embates de tirar o fôlego, com temas variados e muito talento! Por fim, Helleno, Igor Godoi, Thalita Pertuzatti, Robinson Monteiro, Tali, Allan Vilches, Thais Kiwi, Leo Von e André Marinho sagraram-se campeões!

Neste domingo (7), marcamos o início de uma nova leva de grandes apresentações dos juralindos. Isabella e Laura foram sorteadas para encarar o desafio nesta estreia, e elas amaram o tema escolhido! Laura soltou a voz com Lady Marmalade, Don’t You Worry ‘Bout a Thing e Can You Feel The Love Tonight. Já Isa, escolheu Stayin’ Alive, Let It Go e Never Enough. Os especialistas ficaram de boca aberta com o espetáculo!

O público votou em peso e decidiu que o troféu ficaria com Bella. Gostou do resultado?

Publicidade

Confira o show:

Você pediu e o Duelo de Jurados vai rolar aqui na #EstreiaCantaComigoTeen 🎉🥳 E o tema é: Musicais 🎙 Quem vai vencer? Isabella Gaspary ou Laura Carolinah? Corre lá no https://t.co/VecLFZTOf6 e vote muito! 💖 pic.twitter.com/xv7Owry2aI — Canta Comigo (@CantaComigoRec) July 7, 2024

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5:

Publicidade 1 / 101 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os candidatos idolatram e o público ama: conheça cada um dos jurados do Canta Comigo Teen 5!