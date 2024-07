Itu e Itatinga representam o interior de São Paulo no palco do Canta Comigo Teen Neste domingo (28), talentos da região apostam em músicas de Raul Seixas, Ary Barroso, Anitta e Marília Mendonça Novidades|Do R7 25/07/2024 - 12h11 (Atualizado em 25/07/2024 - 12h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Três talentos representam o interior de São Paulo no palco do Canta Comigo Teen Edu Moraes/RECORD

Três talentos do interior de São Paulo estarão no Canta Comigo Teen deste domingo (28). Dois deles moram na cidade de Itu, e um em Itatinga.

O primeiro é Luan Matheus, de 14 anos. Ele vai apostar na irreverência de Raul Seixas, com o sucesso Cowboy fora da lei, para empolgar o painel de 100 jurados.

Aos cinco anos, Luan já organizava seus próprios shows improvisados para a vizinhança, cobrando como entrada um prato de doce e salgado. Aos 13, iniciou aulas de canto e logo começou a se apresentar em praças, shoppings e concursos de karaokê. Por sua iniciativa, a escola criou um clube de música para quem gosta de cantar, mas tem vergonha. Ele já foi chamado para ser Vereador Mirim, representando sua escola.

A outra representante de Itu é Duda Martin, de apenas 9 anos. Ela promete encantar ao som de Aquarela do Brasil, de Ary Barroso.

Publicidade

A música sempre fez parte da vida de Duda já que seu pai e seu avô são da área. Aos três anos, insistiu em cantar em uma apresentação do pai, Dimas, em um restaurante e, desde então, seu amor pela música só cresceu. O pai tem um estúdio e leciona aulas para crianças e adolescentes. Seu avô dá várias dicas para a neta. Já venceu um concurso musical na região e participou de um show de talentos infantis na TV.

E para completar, Esthela Martins, de 16 anos. Moradora de Itatinga, também no interior paulista, ela vai soltar a voz no palco do Canta Comigo Teen com o sucesso de Anitta e Marília Mendonça, Some que ele vem atrás. Com 5 anos, já cantava na igreja e em eventos na cidade. Em 2018, participou do The Voice Kids e chegou às oitavas de final. Nunca fez aula de canto, é totalmente autodidata. Também quer ser veterinária. É fã de Ana Castela e Marília Mendonça, mas também de grandes nomes do sertanejo raiz, como Milionário & José Rico.

Publicidade

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.