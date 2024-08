Izy Mistura exalta Graça Cunha: ‘Honra duelar com a diva’ Os especialistas do Canta Comigo Teen se enfrentaram no Duelo de Jurados do quinto episódio Novidades|Do R7 06/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 15h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Eles se divertiram no palco do reality ao som de "Matinês" Antonio Chahestian/RECORD

O Duelo de Jurados do domingo (4) foi agraciado pelas vozes de Graça Cunha e Izy Mistura! Os especialistas do Canta Comigo Teen mostraram todo o seu talento ao som de “Matinê”. O painel ficou boquiaberto com o show que os amigos deram! Graça levou a melhor, com 61% dos votos, e Izy foi só elogios para a cantora.

Ele publicou trechos da apresentação nas redes sociais e escreveu: “Ontem, tive o grande prazer e a maior honra de duelar com a diva Graça Cunha no Duelo dos Jurados! Vocês assistiram? Hoje, meu sentimento é pura gratidão! A todos que votaram, que assistiram, torceram, e por todo o carinho recebido de ontem para hoje! E a todos os jurados! É muito interessante a energia do outro lado, no palco! É realmente surreal! E ao programa por proporcionar esse encontro aqui! Não é por nada que o Canta Comigo é líder de audiência, né?”

Relembre a apresentação deles :

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Autenticidade! Veja os looks do quinto episódio do Canta Comigo Teen: