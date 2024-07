Jeff do Piseiro e Erick Lima representam a região metropolitana de SP no reality musical deste domingo (28) Candidatos apostam em sucessos de Raphaela Santos e Eduardo Costa para conquistar os jurados Novidades|Do R7 25/07/2024 - 16h29 (Atualizado em 25/07/2024 - 16h29 ) ‌



Jeff do Piseiro (à esquerda) e Erick Lima (à direita) representam a grande São Paulo no Canta Comigo Teen deste domigo (28) Edu Moraes/RECORD

Da grande São Paulo para os palcos do Canta Comigo Teen! Jeff do Piseiro, que mora em São Bernardo do Campo, e Erick Lima, de Francisco Morato, vão representar a região metropolitana de São Paulo neste domingo (28).

Jeff tem 15 anos e vai cantar no palco do reality musical a canção Quem É O Louco Entre Nós, sucesso de Raphaela Santos. Ele descobriu sua paixão pela música aos nove anos de idade, cantando no chuveiro. Inspirado no cantor Tarcísio do Acordeon, Jeff começou a se apresentar no bar da mãe de um amigo e, de tanta vergonha, cantou de costas para o público. De família muito humilde, Jeff faz shows em bares para auxiliar nas despesas da casa. O maior sonho do jovem é ajudar sua mãe e ter uma banda. O adolescente não vê outro futuro para ele, a não ser a música.

Já Erick, de doze anos, apostará no sucesso Amor de Violeiro, do sertanejo Eduardo Costa. Apesar de ter nascido em São Paulo, Erick tem sotaque baiano, influência de seus pais que são da Bahia. A mãe, Itamires, transformou um antigo espaço de manicure em um estúdio para ele. O menino passa grande parte do seu dia ensaiando ali. Erick já fez shows na Bahia, na cidade natal dos pais. Seu maior sonho é ter uma grande banda e um ônibus com seu nome e rosto estampados.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.