Jovem capixaba representa o Espírito Santo no Canta Comigo Teen deste domingo (11) Neste final de semana, o adolescente natural de Vitória aposta em sucesso de Pixinguinha para impressionar os jurados: não perca! Novidades|Do R7 09/08/2024 - 18h54 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h55 ) ‌



Fique ligado no site oficial para não perder nenhuma novidade sobre o programa RECORD/Edu Moraes

A capital do Espírito Santo também estará no Canta Comigo Teen deste domingo (11). Ranon Fernandes, de 16 anos, é natural de Vitória, e para conquistar o painel dos jurados mais amado do Brasil, o jovem vai cantar um clássico da música brasileira: Carinhoso, de Pixinguinha.

Ranon vem de uma família musical, sua tia é uma cantora e tanto, segundo ele. O adolescente é o rei dos concursos, porque sua mãe o inscreve em vários. O primeiro deles foi também uma competição musical da televisão. Depois vieram mais quatro: dois online e dois ao vivo. E ele saiu campeão nos últimos dois. No tempo livre, Ranon adora cantar em diversos tons diferentes e mixar todas essas vozes, como em um coral.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Acompanhe! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

