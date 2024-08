Jovem cearense aposta em hit internacional para garantir sua vaga no Canta Comigo Teen 5 neste domingo (4) Participante Maria Clara, de 12 anos, vai performar um sucesso da banda americana de rock No Doubt, não perca! Novidades|Do R7 01/08/2024 - 17h30 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h32 ) ‌



Se arriscando no inglês, a garota busca o maior número de pontos Divulgação/Antonio Chahestian

Maria Clara, de 12 anos, vai representar o estado do Ceará e a cidade de Caucaia no Canta Comigo Teen deste domingo (4). A jovem escolheu o hit Don’t Speak, da banda americana de rock, No Doubt, para tentar impressionar os jurados.

A cearense começou a se destacar em apresentações na escola. Logo descobriu sua paixão pela música e iniciou aulas de canto e instrumentos. Sua avó Lidu, a maior fã, ama ver a neta cantando e sempre quis vê-la na TV. O maior sonho de Maria Clara é se tornar uma cantora famosa internacionalmente e abrir seu próprio restaurante, onde possa cantar e atrair mais clientes.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fique ligado para não perder nada do Canta Comigo Teen 5. O programa vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.