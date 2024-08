Jovem da cidade de Miracatu (SP) participa do Canta Comigo Teen deste domingo (25) Davi Sertanejo, de apenas 9 anos, aposta no gênero raiz com o clássico Minha Estrela Perdida, da antiga dupla João Paulo & Daniel; confira! Novidades|Do R7 20/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 20/08/2024 - 15h16 ) ‌



Jovem talento da cidade de Miracatu (SP) participa do Canta Comigo Teen Antonio Chahestian/RECORD

A cidade de Miracatu, no Vale do Ribeira do Estado de São Paulo, estará representada no Canta Comigo Teen, deste domingo (25). Conhecido como ‘Davi Sertanejo’, de apenas 9 anos, esse jovem talento da região vai apostar no gênero musical para agradar o painel de 100 jurados com o clássico Minha estrela perdida, que fez sucesso em todo o Brasil nas vozes da dupla João Paulo &Daniel.

Com 3 anos, Davi batucou na mesa. O pai pegou o violão e percebeu que o filho tinha ritmo. Assim, ele ganhou o instrumento e começou a cantar e tocar ao mesmo tempo. Teve poucas aulas de violão e nenhuma de canto, é autodidata. O pai que deu seu nome artístico ‘Davi Sertanejo’, porque eles gostam de sertanejo raiz. Já participou de um concurso na sua cidade, onde ficou em 1º lugar. Um dos maiores sonhos da sua vida é participar de um programa de TV.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.