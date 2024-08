Jovem de Santos (SP) aposta no sucesso de Michael Jackson para conquistar jurados do Canta Comigo Teen Jota P, de 11 anos, promete focar na música e impressionar os 100 especialistas no programa deste domingo (18); confira! Novidades|Do R7 13/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h31 ) ‌



No mundo da música desde pequeno, o jovem conta até com dica para espantar o nervosismo no palco Divulgação/RECORD

A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, vai marcar presença no Canta Comigo Teen 5 deste domingo (18). O jovem Jota P, de 11 anos, promete encantar os 100 jurados com o sucesso de Michael Jackson, Rock with you.

Quando tinha por volta de 4 anos, o professor de Jota P incentivou a mãe do pequeno talento a colocá-lo em uma escola de música, porque dizia que ele era diferente e cantava com o coração. Em casa, o garoto tem um cantinho da música, com teclado, violão e microfone, e adora ficar ali tocando. Para espantar o nervosismo na hora da apresentação no palco, ele pretende focar apenas na música.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fique ligado! Apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.