Jovens talentos cantam sucessos do pop, sertanejo e clássicos internacionais no quarto episódio do Canta Comigo Teen Ícone da Jovem Guarda, Walderley Cardoso é o jurado convidado da noite deste domingo (28) Novidades|Do R7 24/07/2024 - 16h59 (Atualizado em 24/07/2024 - 16h59 ) ‌



Wanderley Cardoso (à esquerda) é jurado especial neste domingo (28), com apresentação de Rodrigo Faro (à direita) Edu Moraes/RECORD

E ‘domingou’ na RECORD com talento, boa música e emoção no palco do Canta Comigo Teen! Neste final de semana (28), mais 10 jovens soltam a voz no quarto episódio da atração e apostam em canções bem ecléticas para empolgar os jurados, misturando sertanejo, rock, música popular brasileira e clássicos internacionais que não saem de moda.

Dentre os sucessos da noite, estão: Além do arco-íris, de Luiza Possi; Quem é o louco entre nós, da Rapahela Santos; Que Sorte a nossa, da dupla Matheus & Kauan; Clube da Esquina nº 2, de Milton Nascimento e Lô Borges; Cowboy fora da lei, de Raul Seixas; Aquarela do Brasil, de Ary Barroso; Some que ele vem atrás, de Anitta e Marília Mendonça; The show must go on, do Queen; Amor de violeiro, de Eduardo Costa e Run to you, da Whitney Houston.

E o jurado convidado deste episódio é para lá de especial: um dos ídolos da Jovem Guarda, Wanderley Cardoso. Além de cantor de hits como O bom rapaz e Preste atenção, ele também foi apresentador de rádio e TV, protagonizou filmes no cinema e participou de peças de teatro e de novelas.

Rodrigo Faro comanda o reality musical no palco e apresenta os candidatos, já Ticiane Pinheiro acompanha todos os bastidores do programa e interage, de uma maneira bem carinhosa e divertida, com os jovens talentos e seus respectivos familiares.

Lembrando que os pequenos cantores precisam empolgar o painel de 100 jurados para terem a possibilidade de avançar na disputa. Se qualquer um deles gostar da performance do candidato, pode se levantar e, da própria cabine, cantar com o competidor. Quanto mais técnicos em pé, mais pontos o participante consegue acumular. Quem chegar na final e vencer, leva para casa o prêmio de R$ 200 mil.

O programa ainda reserva mais um emocionante Desafio dos Jurados. A cada episódio, dois jurados do painel são sorteados para duelar no palco e quem decide quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.