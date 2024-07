Jovens talentos da região metropolitana de SP soltam a voz no Canta Comigo Teen Angel, de 11 anos, e Lukita, de 10, vão apostar em sucessos nacionais para impressionar os jurados neste domingo (21) Novidades|Do R7 18/07/2024 - 19h16 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h16 ) ‌



Com sucessos nacionais, Angel e Lukita irão mostrar seu talento nessa temporada RECORD/Edu Moraes

Dois jovens talentos da região metropolitana de São Paulo participarão do terceiro episódio do Canta Comigo Teen neste domingo (21). Angel Alexandre vem de Osasco, tem 11 anos e vai cantar o sucesso Eu Acho Que Pirei, da dupla Sandy & Junior. Ela descobriu seu talento imitando músicas de Aline Barros. Sua primeira vez cantando foi na igreja, aos 7 anos, junto com a tia. Seu pai, pastor e músico, toca bateria e também canta. Angel prefere interpretar músicas gospel e clássicos da MPB.

Outra apresentação da noite é a de Lukita, da cidade de Santo André. Ele tem 10 anos e vai embalar os jurados com Anunciação, de Alceu Valença. O garotinho sempre amou dançar e cantar. Com apenas 2 anos, Lukita já cantava as músicas da dupla Patati Patatá. Com o tempo, ele passou a conhecer novos estilos musicais, como o funk. Já compôs algumas músicas do gênero e quer ser MC. A família tem poucas condições financeiras, mas decidiu se apertar para pagar aulas de canto ao menino. Lukita toca flauta e pandeiro, além de adorar cantar sertanejo.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar aos domingos, a partir das 18h.

