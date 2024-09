Jurados se divertem ao cantar ‘Galopeira’, um dos primeiros sucessos de Chitãozinho & Xororó O painel do Canta Comigo Teen homenageou um clássico sertanejo neste domingo (8) Novidades|Do R7 08/09/2024 - 19h18 (Atualizado em 08/09/2024 - 19h20 ) ‌



Só vozeirão! O painel brilhou com o clássico Reprodução/RECORD

Tem que ter talento e muita ‘garganta’ para dar conta de cantar Galopeira, isso o painel do Canta Comigo Teen tem de sobra! O Desafio dos Jurados deste domingo (8) foi abrilhantado pelo clássico, que foi um dos primeiros sucessos da dupla Chitãozinho & Xororó.

A canção foi lançada em 1970, e foi a grande estrela do álbum que leva o mesmo nome. A música foi composta pelo paraguaio Mauricio Cardoso Ocampo, e tem versão do compositor brasileiro Pedro Bento.

No reality, coube a Henrique Zárate iniciar a canção, seguido por Rafa Rangel, Lorena Alexandre, Robson Moura, Margareth Pires e Adriana Farias. As duas últimas fizeram o refrão com um belo tempo de ‘Galopeira’!

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

