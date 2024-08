Kiko Zambianchi é o jurado convidado do Canta Comigo Teen deste domingo (25) A partir das 18 horas, o público vai acompanhar a última classificatória do reality musical da RECORD; imperdível Novidades|Do R7 22/08/2024 - 15h45 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h45 ) ‌



Dono de grandes hits, o artista conta com mais de 40 anos de carreira RECORD/Antonio Chahestian

Neste domingo (25), vai ao ar a oitava e última classificatória do Canta Comigo Teen 5. Novos artistas teens sobem ao palco e cantam por um lugar na fase final da disputa em busca do troféu e do prêmio de R$ 200 mil.

Para impressionar os jurados nessa classificatória decisiva, os últimos 10 novos talentos teens da temporada vão apostar nos hits: Vá para o Inferno com Seu Amor (Milionário & José Rico); Hound Dog (Elvis Presley); Menino das Laranjeiras (Elis Regina); Amor Perfeito (Claudia Leitte); All I Ask (Adele) Flor de Tangerina (Alceu Valença); Only Hope (Mandy Moore); You’re Still The One (Shania Twain); Minha Estrela Perdida (João Paulo & Daniel); Redescobrir (Elis Regina), entre outros.

O jurado convidado deste domingo é o cantor, compositor e guitarrista Kiko Zambianchi. O músico é autor do sucesso Primeiros Erros, que tem pelo menos 87 versões registradas e está entre as 50 músicas mais tocadas ao vivo nos últimos dez anos. Kiko trará toda a sua experiência de mais de 40 anos de carreira para avaliar os jovens talentos que se apresentarão no palco do programa.

Na atração, ainda acontece o emocionante e divertido Duelo dos Jurados. A cada episódio, dois jurados do painel são sorteados para duelar no palco e quem decide quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

‌



Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Acompanhe! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar aos domingos, a partir das 18hna tela da RECORD.

