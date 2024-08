Laura Kalil, de 16 anos, representa o Paraná no Canta Comigo Teen deste domingo (4) Jovem da cidade de Campo Magro (PR), vai tentar conquistar os 100 jurados com o sucesso Entre Tapas e Beijos, da dupla Leandro e Leonardo Novidades|Do R7 02/08/2024 - 16h41 (Atualizado em 02/08/2024 - 16h41 ) ‌



Próxima da música desde a infância, Laura Kalil apostará no sertanejo para surpreender os jurados Antonio Chahestian/RECORD

Laura Kalil, de 16 anos, é a representante do Paraná no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (4). Moradora da cidade de Campo Magro (PR), a jovem vai soltar a voz com o animado clássico sertanejo Entre Tapas e Beijos, da dupla Leandro e Leonardo.

Laura herdou o dom musical de seu avô, que cantava em rádios e no circo. Ela tem um irmão que gostava de cantar, então, seu pai começou a investir nele, mas o garoto desistiu pela dificuldade do meio musical. Pouco depois os pais de Laura perceberam o interesse dela pela área quando a filha tinha apenas 6 anos. Com 12 anos, Laura foi matriculada em uma escola de música para aprimorar suas habilidades. Agora, a jovem almeja emocionar seu pai se apresentando num palco grande, porque esse sonho também é dele.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fique ligado para não perder nada do Canta Comigo Teen 5. O programa vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.