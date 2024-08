Léo Santana surpreende Kim Nicollas no Canta Comigo Teen O jovem é amigo do cantor, eles se conheceram após teste em um programa de calouros Novidades|Do R7 20/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 02h00 ) ‌



O artista apareceu no telão do reality musical Edu Moraes/RECORD

Apaixonado por dançar e cantar, Kim Nicollas apareceu todo trabalhado no carisma no Canta Comigo Teen! O jovem não se intimidou com o painel de jurados e se soltou ao som de Caraca, Muleke!, do Thiaguinho. Após a performance, foi surpreendido por recado especial de Léo Santana, com quem já dividiu palco!

Kim já tem carreira na música. Ele participou de um concurso de calouros no programa Raul Gil, onde conheceu e cantou com Léo Santana, e fez parte de duas temporadas do Funkeirinhos. Depois, montou um trio com dois amigos, Tripulantes, e se apresenta pelo Brasil com eles. O jovem tem seis músicas gravadas.

No palco do reality, ele soltou a voz com Caraca, Muleke!, do Thiaguinho, e conquistou 78 jurados. Em seguida, recebeu uma mensagem inesperada: “Quero mandar um beijo especial e desejar toda a sorte do mundo para você, Kim! Que Deus te abençoe, obrigado pelo carinho de sempre”, disse Léo Santana no telão do programa. O jovem ficou todo feliz!

Olha só:

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

