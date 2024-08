Lily Sanfoneira vai marcar presença no Canta Comigo Teen, representando a cidade de João Pessoa neste domingo (4) Determinada, a jovem pretende cursar faculdade de música, com licenciatura específica em acordeon; não perca Novidades|Do R7 01/08/2024 - 15h49 (Atualizado em 01/08/2024 - 15h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lily Sanfoneira vai soltar a voz no palco do reality musical Antonio Chahestian/RECORD

O nordeste estará presente no Canta Comigo Teen deste domingo (4). Representando a capital da Paraíba, João Pessoa, a adolescente Lily Sanfoneira vai soltar a voz no palco do reality musical para os 100 jurados.

Lily, de 16 anos, vêm de uma família de artistas. A mãe é dançarina do ventre e o pai músico. Foi com ele que a adolescente aprendeu a tocar os primeiros instrumentos. Com 6 anos, a menina contou a eles que seu sonho era tocar sanfona. Depois de resistirem um pouco, os dois resolveram fazer a vontade da filha e deram o instrumento para ela.

Mas, quando ela tinha 9 anos, sua sanfona foi roubada. Por conta disso, fizeram um evento na cidade chamado Uma Sanfona para Lily e arrecadaram o dinheiro. Atualmente, o pai de Lily toca zabumba na banda dela. A jovem adora estudar música e faz um curso técnico com especialização em sanfona. Determinada, ela pretende cursar faculdade de música, com licenciatura específica em acordeon.

Sobre o formato

Publicidade

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.