Look de Lí Marttins inspira Ana Dutra e o painel de jurados: ‘Pintinho amarelinho!’ Os especialistas soltaram a voz ao som da música do Gugu no Canta Comigo Teen

‌



A+

A-

Clássico é clássico! Como não lembrar do Gugu? Reprodução/Instagram

Por essa Lí Marttins não esperava! A jurada do Canta Comigo Teen apareceu com um figurino amarelo na segunda classificatória, o que gerou um furdunço no painel. Ana Dutra foi a primeira a puxar o coro, usando o look de referência para a música Pintinho Amarelinho, do Gugu Liberato.

O clima dos bastidores estava super divertido! Ana gravou sua chegada ao painel e já reparou na roupa da Lí. A cantora estava de blazer amarelo e camisa branca, figurino que remeteu a um clássico do Gugu! Ana Dutra não se aguentou e começou a cantar: “Olha, ela veio de pintinho! Meu pintinho amarelinho!”

Depois dela, outros jurados soltaram a voz: Laura Carolinah, Nicholas Torres, André Marinho, Robinson Monteiro, Tatá Martinelli, Gilliard e Margareth Pires.

Se liga:

Publicidade

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5 :