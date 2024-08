Lorena Tucci mostra todo o talento cantando ‘Coração Radiante’, do Grupo Revelação A jurada do Canta Comigo Teen deixou os seguidores encantados ao publicar o cover na internet Novidades|Do R7 23/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 23/08/2024 - 13h06 ) ‌



Ela criou uma versão diferenciada do clássico Antonio Chahestian/RECORD

Coração Radiante é poesia em formato de pagode, e foi pensando nisso que Lorena Tucci criou sua versão do clássico, só com voz e violão. A jurada do Canta Comigo Teen apareceu nas redes sociais cantando o clássico do Grupo Revelação, e fez os corações dos seguidores ficarem quentinhos!

Vai dizer que você nunca cantou esse trecho, “eu te quero só para mim, como as ondas são do mar”? Lorena se inspirou em um dos pagodes mais queridos dos brasileiros e publicou seu cover na internet: “Comentem músicas que vocês querem me ouvir cantando!”

Os fãs adoraram a interação e repercutiram: “Estou amando a Lorena cantora voltando com tudo”, disse uma seguidora. Paloma Marques, amiga do painel, fez um pedido do que quer ouvir: “Uma composição sua!”

Será que vem aí?

Assista:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

