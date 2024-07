Lorena Tucci vence o segundo Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen 5 Especialista garantiu 57% dos votos no R7.com e conquistou o troféu

Ela soltou o vozeirão e brilhou no embate Antonio Chahestian/RECORD

Como disse Rodrigo Faro, o Duelo de Jurados deste domingo (14) foi Chiquititas contra Carrossel! Lorena Tucci e Nicholas Torres se enfrentaram no palco do Canta Comigo Teen, e o tema foi nada menos que “Primeiro Amor”. Após darem um verdadeiro show, o público gastou o dedo votando no R7.com e Lorena levou a melhor, com 57% dos votos.

Na estreia do reality musical, Isabella Gaspary e Laura Carolinah brilharam no primeiro Duelo de Jurados da temporada. Bella garantiu o troféu com 68% dos votos.

No segundo episódio, foi a vez de dois super talentos! Nicholas arrasou com um mashup de My Girl, Estou Apaixonado e Que Se Chama Amor. Já Lorena, se jogou ao som de Adoro Amar Você, Can’t Take My Eyes e É o Amor. Para o cantor, o programa ficou ainda mais especial, pois sua mãe, Márcia Torres, estava assistindo ao show direto do paredão! O painel de jurados também ficou encantado com o espetáculo.

Os fãs do reality votaram muito no R7.com e Lorena levou o troféu para casa. Curtiu?

Relembre:

Quem aí está preparado para esse Duelo dos Jurados? E o tema é: "Primeiro Amor" 💘 🥹 Quem será o grande vencedor? Lorena Tucci ou Nicholas Torres? Corre lá no https://t.co/VecLFZTgpy e vote muito! 🗳 #CantaComigoTeen pic.twitter.com/xwNtYth3w2 — Canta Comigo (@CantaComigoRec) July 14, 2024

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

