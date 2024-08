Mari Belém parabeniza Marcelo Amiky, diretor do Canta Comigo Teen: ‘Te admiro tanto e sou tão grata’ Jurados do reality musical também mostraram seu carinho nos comentários da postagem Novidades|Do R7 22/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h56 ) ‌



A cantora homenageou o diretor nas redes sociais Reprodução/Instagram

Já imaginou colocar ordem em um painel com 100 artistas? Essa é apenas uma das atribuições do diretor do Canta Comigo Teen, Marcelo Amiky. E ele faz tudo com maestria, resultando em carinho e respeito de todos os jurados do reality. No aniversário do diretor, Mari Belém e outros especialistas declararam seu amor por ele.

Mari escreveu nas redes sociais: “Hoje é dia de uma das minhas pessoas preferidas na vida. Ma, eu te admiro tanto e sou tão grata pelo amigo que você é e foi em momentos em que tanto precisei. Obrigada por tanto. Toda felicidade, amor, sucesso, e realizações desse mundo. Love you, Shrek!”

Patrícia Coelho, jurada do painel, comentou a postagem: “Que lindos! Parabéns, Marcelo! Felicidades!”

Veja :

‌



