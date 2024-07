Maria Clara é o destaque de Minas Gerais no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (21) A jovem, da cidade de Congonhas, vai apostar no clássico Porto Solidão, do cantor Jessé; não perca Novidades|Do R7 19/07/2024 - 11h50 (Atualizado em 19/07/2024 - 11h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maria Clara é a representante de Minas Gerais no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (21) Edu Moraes/RECORD

Maria Clara, de 13 anos, é a representante de Minas Gerais no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (12). Moradora da cidade de Congonhas, no interior do Estado, ela vai soltar a voz com o clássico de Jessé, Porto Solidão.

Ela cantou no aniversário de 50 anos dos avós paternos, quando tinha apenas 1 ano e 7 meses. Com 3 anos, já cantava músicas de filmes e de princesas. Aos 5, começou aulas de violão e, aos 8, compôs sua primeira música falando sobre o tempo, a infância e a vida.

Hoje, já tem 8 músicas autorais gravadas, além de se dedicar às aulas de canto, ao vôlei, ao inglês e à composição. Ela usa a música (paródia) também como ferramenta de aprendizado e memorização na escola. Apesar de sonhar em ser médica pediatra, ela não quer deixar a música de lado.

Sobre o formato

Publicidade

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.